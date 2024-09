Troubles de la personnalité : apprenez à les reconnaître !

Les troubles de la personnalité touchent entre 10 % et 15 % de la population et sont à l’origine d’une réelle souffrance, de relations difficiles et d’une mauvaise image de soi. On a longtemps pensé que les personnes concernées n’en avaient pas conscience, et que l’on ne pouvait rien faire pour changer. Or, c’est faux. Il est possible de repérer ses principaux traits de personnalité, de mieux en comprendre les causes et de les assouplir pour mieux s’adapter aux stress de l’existence.En fin d’article, vous trouverez…