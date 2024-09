Gaza : Les outils numériques de l’armée israélienne mettent en danger les civils

par Human Rights Watch

Click to expand Image Décombres d’une zone du nord de Gaza touchée par des frappes israéliennes, le 22 novembre 2023. Dans le ciel, au-dessus des nuages de fumée, quatre traces de projectiles tirées par des fusées éclairantes sont également visibles. © 2023 John MacDougall/AFP via Getty Images (Jérusalem, 10 septembre 2024) – L’utilisation par l’armée israélienne de technologies de surveillance, d’intelligence artificielle (IA) et d’autres outils numériques permettant de déterminer les cibles à attaquer à Gaza risquent d’accroître le risque de dommages aux civils, a déclaré…



Lire l'article complet