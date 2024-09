ONU : Viser l’obligation de rendre des comptes pour les abus commis en Afghanistan

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une séance du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors de la 55ème session de ce Conseil au Palais des Nations à Genève, le 26 février 2024. © 2024 Janine Schmitz/picture-alliance/dpa/AP Images (Genève) – Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies devrait créer d’urgence un organe indépendant chargé de faire rendre des comptes à tous les responsables de graves abus – passés et actuels – en Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, la situation humanitaire et des droits humains…



Lire l'article complet