Les Casques bleus ont besoin de davantage de soutien politique et de ressources, exhorte le chef des opérations de paix

Alors que les conflits deviennent plus complexes et que les groupes armés utilisent de plus en plus des technologies à faible coût comme les engins explosifs improvisés et les drones, les opérations de paix de l'ONU ont besoin d'un soutien politique et de ressources accrus pour mener à bien leurs tâches en toute sécurité, a déclaré lundi un haut responsable de l'ONU.



