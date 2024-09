Petits mais costauds, des champignons améliorent la nutrition et la santé des vignes

Avec ses 6 000 à 15 000 variétés cultivables enregistrées, la vigne est l’une des cultures pérennes les plus valorisées au monde. Elle présente en effet une surface de production de 7,3 millions d’hectares pour une valeur économique d’environ 37,6 milliards d’euros . La France, avec plus de 10 % de la surface viticole mondiale, est en 2023 le premier pays producteur de vin avec plus de 45 millions d’hectolitres, mais également le premier exportateur de vin au monde.…