Les prix des produits alimentaires enregistrent un léger recul en août (FAO)

L’indice de référence pour le prix des produits alimentaires à l’échelle mondiale a légèrement diminué en août, la baisse des cours du sucre, de la viande et des céréales ayant plus que compensé les hausses de ceux des huiles végétales et des produits laitiers, a souligné vendredi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



