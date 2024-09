L'OMS et les CDC Afrique lancent un plan conjoint pour intensifier la réponse à l'épidémie de mpox

Pour renforcer et accélérer la réponse à l'épidémie actuelle de mpox en Afrique, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé vendredi un plan de réponse conjoint pour le continent afin de soutenir les efforts des pays pour freiner la propagation du virus, sauver et protéger des vies.



