Soudan : face aux atrocités commises, des enquêteurs de l’ONU réclament une force d’intervention pour protéger les civils

Les parties belligérantes au Soudan ont commis une « série de violations effroyables » des droits humains dont plusieurs pourraient constituer des « crimes de guerre et des crimes contre l’humanité », ont indiqué vendredi des enquêteurs indépendants mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, recommandant un embargo sur les armes et le « déploiement sans délai » d’une force « indépendante et impartiale » afin de protéger les populations civiles.



Lire l'article complet