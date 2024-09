Neuf personnes sur dix respirent un air impropre à la consommation, l’ONU appelle à agir

Le changement climatique, les incendies de forêt et la pollution atmosphérique non maîtrisés continuent d’avoir « un impact négatif croissant sur la santé, les écosystèmes et l’agriculture », alors que des millions de décès sont attribués à l’air pollué, a indiqué jeudi l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies.



