Planifier l’avenir : 5 choses à savoir sur le Sommet historique de l’ONU sur le futur

Existe-t-il une autre façon de diriger le monde ? Et face à tant de bouleversements mondiaux, comment pouvons-nous rendre l’avenir plus juste ? En ce mois de septembre, un événement majeur au siège de l’ONU est présenté comme une occasion unique pour la communauté internationale d'examiner ces questions et de tracer une nouvelle voie, au bénéfice de tous.



Lire l'article complet