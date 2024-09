Les téléphones n'ont pas de liens avec le cancer du cerveau, selon une vaste revue de 28 ans de recherche

par Sarah Loughran, Director Radiation Research and Advice, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), and Adjunct Associate Professor, University of Wollongong

Ken Karipidis, Assistant Director, Health Impact Assessment, Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency (ARPANSA), and Adjunct Associate Professor (Practice), School of Public Health and Preventive Medicine, Monash University