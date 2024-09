Algérie. Les autorités doivent mettre fin à la répression de l’espace civique à l’approche de l’élection présidentielle

par Amnesty International

Les autorités algériennes continuent d'étouffer l'espace civique en maintenant leur répression sévère des droits humains, notamment des droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association, à l'approche de l'élection présidentielle prévue pour le 7 septembre, a déclaré Amnesty International le 2 septembre. Au cours des deux dernières années, les autorités ont également adopté une série



