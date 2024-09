Mongolie. Vladimir Poutine doit être arrêté et remis à la Cour pénale internationale

par Amnesty International

En réaction aux informations indiquant que Vladimir Poutine envisage de se rendre en Mongolie mardi 3 septembre, Altantuya Batdorj, directrice d'Amnesty International Mongolie, a déclaré : « S'il voyage, les obligations de la Mongolie au regard du droit international sont claires, en sa qualité d'État membre de la Cour pénale internationale (CPI). Les autorités de Mongolie doivent arrêter



