L’Afrique est confrontée à une charge disproportionnée liée au changement climatique et aux coûts d’adaptation

Alors que l’augmentation des températures en Afrique est légèrement supérieure à la moyenne mondiale, le continent africain doit supporter une charge de plus en plus lourde liée au changement climatique et des coûts disproportionnés pour l’adaptation essentielle au climat, a indiqué lundi, une agence des Nations Unies.



