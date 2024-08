Libye : l’ONU dénonce l'impunité pour les abus commis pendant des années à Tarhuna

Un rapport de l’ONU a mis en garde, vendredi, contre le fait que l’absence persistante de reddition des comptes et les années d’impunité dont jouissent les auteurs des abus commis dans la ville libyenne de Tarhuna entre 2013 et 2022 risquent d’alimenter une plus grande instabilité et de nouvelles divisions dans ce pays d’Afrique du Nord.



