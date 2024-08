L’ONU va enquêter sur la répression des manifestations au Bangladesh

Le Bureau des droits de l’homme de l’ONU déploiera une équipe d’enquête au Bangladesh dans les semaines à venir, en vue de rendre compte des violations et abus perpétrés pendant les manifestations, d’analyser les causes profondes et de formuler des recommandations pour faire avancer la justice et la reddition des comptes, ainsi que pour des réformes à plus long terme.



