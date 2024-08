Guinée. Il est urgent d’enquêter sur la disparition forcée de deux militants du FNDC disparus depuis le 9 juillet

par Amnesty International

Les autorités guinéennes doivent immédiatement diligenter une enquête impartiale, indépendante et transparente sur les disparitions forcées des militants de la société civile Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah dont on est sans nouvelles depuis plus de sept semaines, ont déclaré Amnesty International et 17 organisations guinéennes de défense des droits humains à l’occasion de la […] The post Guinée. Il est urgent d’enquêter sur la disparition forcée de deux militants du FNDC disparus depuis le 9 juillet appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet