L’OMS alerte sur la baisse « alarmante » du recours au préservatif chez les ados européens

Il y a des taux élevés et « alarmants » de rapports sexuels non protégés en Europe chez les adolescents et une baisse significative de l’utilisation du préservatif depuis dix ans, a alerté jeudi l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), relevant que cette situation expose les jeunes à « un risque important d’infections sexuellement transmissibles (IST) et de grossesses non désirées ».



