« Les leçons du passé sont oubliées » alors que la prolifération nucléaire continue

Plus de 2.000 essais nucléaires ont été effectués sur plus de 60 sites à travers le monde depuis le début des essais le 16 juillet 1945, rendant les terres inhabitables et entraînant des problèmes de santé à long terme, a rappelé le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, à l’occasion de la Journée internationale contre les essais nucléaires.



