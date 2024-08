Israël et TPO. Homicides illégaux et déplacements risquent de se multiplier pour les Palestinien·ne·s de Cisjordanie après le lancement par Israël d’une opération militaire

par Amnesty International

Réagissant au lancement d’une opération militaire israélienne de grande ampleur en Cisjordanie occupée visant plusieurs villes palestiniennes, dont Jénine, Tulkarem, Naplouse et Tubas, et déployant des centaines de soldats pour mener des raids soutenus par des avions de combat, des drones et des bulldozers, Erika Guevara Rosas, directrice générale de la recherche, du plaidoyer, des […] The post Israël et TPO. Homicides illégaux et déplacements risquent de se multiplier pour les Palestinien·ne·s de Cisjordanie après le lancement par Israël d’une opération militaire appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet