Amériques. Les États doivent garantir le droit des femmes à rechercher sans crainte les personnes disparues

par Amnesty International

À l'occasion de la Journée internationale des victimes de disparition forcée, Amnesty International lance jeudi 29 août la campagne internationale « Chercher sans peur » qui reconnaît le travail important accompli par les femmes recherchant des personnes disparues dans les Amériques, et appelle les États à les protéger et à garantir leurs droits lors de la recherche



