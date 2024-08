Quatorze pays africains et des partenaires s’engagent à verser plus de 45 millions de dollars à l’OMS

Dans une démonstration d’unité en faveur de la santé, 14 pays africains et de nombreux partenaires se sont engagés à verser plus de 45 millions de dollars au tout premier cycle d’investissement de l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), une initiative lancée il y a trois mois et visant à générer un financement durable pour l’OMS.



