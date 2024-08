Le second mandat du président Luis Abinader doit donner la priorité au respect des droits humains et mettre fin aux politiques migratoires racistes

par Amnesty International

Le 16 août 2024, Luis Abinader a obtenu un deuxième mandat présidentiel en République dominicaine. Au cours de son précédent mandat, Amnesty International a dénoncé des violations inquiétantes des droits humains commises dans le cadre de la politique migratoire visant les personnes haïtiennes et dominicaines d'origine haïtienne par des agents des services des migrations, des […]



