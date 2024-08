Mpox en RDC : le HCR appelle à la solidarité internationale pour contenir le virus dans les camps de déplacés

Sans un soutien supplémentaire et urgent, l’épidémie de mpox (variole simienne) pourrait devenir dévastatrice pour les réfugiés et les déplacés internes en République démocratique du Congo (RDC) et dans d’autres pays touchés en Afrique, a mis en garde mardi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui appelle à l’inclusion et à la solidarité internationale.



