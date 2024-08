Maladroits, des enfants préfèrent éviter les activités physiques. Voici comment renverser la tendance

Jouer est inné chez les enfants !Pourtant, malgré des efforts soutenus, plusieurs parents et professionnels constatent que certains enfants ne sont pas motivés à bouger et préfèrent les écrans ; pourquoi cela ? Parmi les causes potentielles, plusieurs études révèlent que les enfants maladroits, c’est-à-dire ayant de faibles compétences motrices, ont tendance à se retirer des activités physiques, sportives…