Myanmar : Les Rohingyas confrontés à de nouvelles atrocités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Rohingyas ayant fui le Myanmar marchaient vers un camp réfugiés à Teknaf, au Bangladesh, le 13 septembre 2017. © 2017 Md. Mehedi Hasan/Pacific Press/Sipa USA via AP Photo (Bangkok) – Au Myanmar, les musulmans rohingyas sont confrontés aux menaces les plus graves depuis 2017, lorsque l’armée de ce pays a mené une vaste campagne de massacres, de viols et d’incendies criminels dans l’État de Rakhine, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 25 août 2024 marquera le septième anniversaire du début des crimes contre l’humanité et des actes de génocide perpétrés…



