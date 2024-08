Soudan : face à la nouvelle flambée de choléra, l’ONU appelle à une action urgente

Alimentée par les inondations et le manque d’eau, d’hygiène et d’assainissement dans les camps de déplacés et les communautés hôtes, une nouvelle vague de choléra s’est produite est en cours au Soudan, et la flambée de choléra a été déclarée le 12 août 2024.



