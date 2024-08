Aux Samoa, le chef de l’ONU appelle à la justice climatique pour les Etats du Pacifique touchés par la montée des océans

Les pays insulaires du Pacifique menacés par la montée des océans, la dette et les tensions géopolitiques ne pourront se défendre que si les bailleurs de fonds internationaux acceptent des conditions plus équitables pour le financement vital du développement et si les plus grands pollueurs du monde augmentent massivement leurs contributions pour lutter contre le « chaos climatique », a déclaré jeudi le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres.



