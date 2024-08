Népal. La nouvelle loi sur la justice de transition est un pas en avant, mais comporte des lacunes

par Amnesty International

La loi sur la justice transitionnelle tant attendue au Népal, adoptée par la Chambre basse du Parlement le 14 août 2024, intègre de nombreuses dispositions positives qui pourraient contribuer à faire progresser la justice, l'obligation de rendre des comptes et les réparations pour les violations des droits humains et les atteintes généralisées commises pendant le […]



