Europe. Amnesty analyse dans sa nouvelle synthèse les décisions historiques sur le climat rendues par la Cour européenne des droits de l’homme

par Amnesty International

Amnesty International publie le 21 août 2024 une synthèse qui analyse trois jugements historiques ayant trait au changement climatique rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 9 avril dans des affaires faisant suite aux requêtes déposées par un groupe de Suissesses âgées, six jeunes Portugais·e·s et un ancien maire français et député européen. […] The post Europe. Amnesty analyse dans sa nouvelle synthèse les décisions historiques sur le climat rendues par la Cour européenne des droits de l’homme appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet