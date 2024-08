Burundi. Quatre ans après le début de la présidence d’Évariste Ndayishimiye, la répression visant l’espace civique se poursuit sans relâche

par Amnesty International

Quatre ans après le début du mandat du président Évariste Ndayishimiye, des défenseur·e·s des droits humains, des militant·e·s, des journalistes et des membres de l'opposition politique continuent de faire l'objet d'actes d'intimidation, de harcèlement, d'arrestations et de détentions arbitraires, ainsi que de poursuites judiciaires iniques, a déclaré Amnesty International mercredi 21 août à l'occasion de la



