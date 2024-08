Iran : Hausse alarmante du nombre d’exécutions

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les ombres d'un policier iranien et d'un nœud coulant étaient visibles sur le sol peu avant une pendaison à Téhéran, en 2005. © 2005 Reuters (Beyrouth, le 20 août 2024) – Les autorités iraniennes auraient exécuté au moins 87 personnes au cours des quatre semaines qui ont suivi l’élection présidentielle tenue fin juin et début juillet, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Parmi les personnes exécutées figurait Reza (Gholamreza) Rasaei, un homme kurde arrêté lors des manifestations « Femmes, vie, liberté », tenues à travers le pays en 2022, suite à la mort…



