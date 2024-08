Yémen : Guterres demande la libération immédiate du personnel de l'ONU et d'autres personnes détenues

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé lundi les rebelles houthis au Yémen à libérer immédiatement et sans condition le personnel de l'ONU, les humanitaires, le personnel diplomatique et les autres personnes détenues depuis plus de deux mois.



