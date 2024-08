Burundi. La libération de Floriane Irangabiye, une mesure bienvenue, mais qui n’a que trop tardé

par Amnesty International

En réaction à la libération de la journaliste burundaise Floriane Irangabiye le 16 août 2024, Sarah Jackson, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Si nous nous réjouissons de la libération de Floriane Irangabiye, elle n’aurait cependant jamais dû passer une seule nuit derrière les barreaux simplement pour […] The post Burundi. La libération de Floriane Irangabiye, une mesure bienvenue, mais qui n’a que trop tardé appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet