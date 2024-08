Monde. Le terrible bilan humain du total mépris des règles du Traité sur le commerce des armes de la part des États

par Amnesty International

Certains pays parmi les plus gros exportateurs mondiaux d’armes continuent de bafouer ouvertement les principes du Traité sur le commerce des armes en procédant à des transferts illégaux, entraînant de lourdes pertes en vies humaines dans des zones de conflit telles que les territoires palestiniens occupés, et en particulier la bande de Gaza occupée, le […] The post Monde. Le terrible bilan humain du total mépris des règles du Traité sur le commerce des armes de la part des États appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet