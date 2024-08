En Inde, le viol et le meurtre d’une médecin déclenchent des manifestations

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes indiennes participaient à une manifestation nocturne tenue à Calcutta, le 14 août 2024, pour protester contre le viol et le meurtre d'une médecin-stagiaire âgée de 31 ans, cinq jours plus tôt. © 2024 AP Photo/Bikas Das Des milliers d’Indiennes et d’Indiens sont descendus dans la rue pour protester contre le viol et le meurtre d’une médecin dans un hôpital public de la ville de Calcutta la semaine dernière. Ils réclament la justice et une meilleure sécurité dans les hôpitaux et sur les campus médicaux. L’attaque a mis en lumière la façon dont des…



