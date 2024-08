Gaza : l’ONU réclame une pause humanitaire dans les combats pour vacciner 640.000 enfants contre la polio

Alors que de nouveaux ordres d’évacuation donnés vendredi par l’armée israélienne menacent de déraciner à nouveau des communautés de plusieurs zones de Khan Younis et Deir el-Balah, à Gaza, le Secrétaire général de l'ONU et des agences humanitaires ont demandé, vendredi, « des pauses humanitaires » dans les combats afin que plus de 640.000 enfants de moins de 10 ans soient vaccinés ces prochaines semaines contre la polio dans l'enclave palestinienne.



