L'ONU réitère son appel à la libération des membres de son personnel détenus au Yémen

Deux hauts responsables des Nations Unies ont demandé une nouvelle fois jeudi aux rebelles houthistes au Yémen de libérer immédiatement 13 membres du personnel de l'ONU et des dizaines d'employés d'organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile, qui sont détenus arbitrairement depuis plus de deux mois.



