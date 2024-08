Afghanistan. Trois années de régime taliban et d’inaction internationale laissent peu d’espoir à la communauté afghane

par Amnesty International

La communauté afghane se trouve depuis trois ans face à une impasse, sans résolution en vue, tandis que les autorités talibanes de facto commettent des violations des droits humains et des crimes au regard du droit international contre le peuple afghan, en particulier les femmes et les filles, en toute impunité, a déclaré Amnesty International […]



