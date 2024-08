Les arrestations en Tanzanie sont de mauvais augure pour les prochaines élections

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des membres et partisans du principal parti d'opposition tanzanien, Chadema, dont le vice-président du parti, Tundu Lissu (au centre), participaient à une manifestation à Dar es Salaam, en Tanzanie, le 24 janvier 2024. © 2024 AP Photo Au cours de la semaine dernière , la police tanzanienne a arrêté arbitrairement 375 membres et partisans du Parti pour la démocratie et le progrès (Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ou Chadema), le principal parti d’opposition du pays. Parmi les personnes arrêtées figuraient l’ancien candidat à la présidence Tundu Lissu, le président…



