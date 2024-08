Angola. Les autorités doivent libérer la tiktokeuse détenue arbitrairement depuis un an

par Amnesty International

À l'occasion du premier anniversaire de l'incarcération de la tiktokeuse angolaise Ana da Silva Miguel, aussi connue sous le nom de Neth Nahara, détenue pour avoir critiqué le président João Lourenço dans une vidéo sur TikTok, la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Vongai Chikwanda, a déclaré : « Les autorités angolaises […]



