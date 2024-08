Jordanie. Un an après son adoption, la nouvelle Loi relative à la cybercriminalité étouffe la liberté d’expression

par Amnesty International

Les autorités jordaniennes utilisent la nouvelle Loi relative à la cybercriminalité comme une arme pour cibler et harceler des journalistes, des militant·e·s et d'autres personnes qui expriment en ligne des opinions critiques à l'égard des politiques et pratiques gouvernementales, a déclaré Amnesty International mardi 13 août, un an après l'adoption de cette loi.



Lire l'article complet