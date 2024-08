Un nouvel espoir de justice pour un massacre au Burundi

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes en deuil se rassemblent lors d’un service funèbre pour plus de 150 congolais massacrés le week-end précédent à Gatumba, un camp de réfugiés géré par l’ONU au Burundi, le 16 août 2004. © 2004 Aloys Niyoyita/AP Photo Les rescapés et les proches des victimes de l’attaque du camp de réfugiés de Gatumba au Burundi en 2004 ont porté plainte contre les auteurs présumés dans leurs pays d’origine, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les plaintes pour génocide et crimes contre l’humanité visent à obtenir justice vingt ans plus tard.…



