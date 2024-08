Côte d’Ivoire. Des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées à Abidjan

par Amnesty International

Les autorités ivoiriennes doivent immédiatement garantir les droits des dizaines de milliers de personnes expulsées et suspendre les expulsions massives à Abidjan jusqu’à ce que des garanties soient mises en place pour interdire les expulsions forcées et assurer la protection des droits des personnes susceptibles d’être touchées, a déclaré Amnesty International. De vastes opérations de […] The post Côte d’Ivoire. Des milliers de familles toujours en attente de mesures de soutien après les expulsions forcées à Abidjan appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet