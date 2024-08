Plus de 700.000 personnes déjà affectées cette année par les inondations en Afrique de l’Ouest et centrale

Plus de 700.000 personnes ont déjà été affectées cette année par les inondations en Afrique de l’Ouest et centrale, qui ont provoqué la mort de 72 personnes par noyade et blessé 699 autres, a indiqué mardi une agence des Nations Unies, appelant à des investissements dans la préparation, la prévention et les mesures de réponse pour atténuer l’impact sur les moyens de subsistance et le bien-être des populations.



Lire l'article complet