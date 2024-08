Pourquoi vous ne trouverez pas de vin suisse chez le caviste

Si les cavistes français ne proposent pas de vin suisse, est-ce parce que nos voisins helvètes ne produisent pas de vin ? Que nenni. Avec plus d’un million d’hectolitres produits en 2023, la Suisse est selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV) le 21producteur de vin au monde. Au XIXsiècle, le vignoble suisse a été considérablement impacté par le phylloxera. Il est passé de 35 000 hectares de vignes en 1850 à 15 000 hectares aujourd’hui. Sa taille et son volume de production…