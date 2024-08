Au Cameroun, la crainte d’une disparition forcée pour un activiste des réseaux sociaux

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d’écran d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 21 juillet 2024 et montrant Steve Akam, également connu sous le nom de Ramon Cotta, à la frontière entre le Gabon et le Cameroun. © 2024 Private Dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux le 21 juillet, Steve Akam, alias Ramon Cotta, un activiste camerounais des réseaux sociaux, se tient devant une barrière dans un espace à l’extérieur, menotté et entouré de membres de la police camerounaise. C’est la dernière fois qu’il a été vu.Human Rights Watch a contacté des sources au Cameroun, géolocalisé…



Lire l'article complet