Myanmar : Deux forces armées ciblent les ethnies Rohingya et Rakhine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une famille de Rohingyas ayant fui la ville de Buthidaung, dans l’État de Rakhine au Myanmar, photographiée dans le camp de réfugiés de Cox's Bazar, au Bangladesh, le 25 juin 2024. © 2024 Mohammad Ponir (Bangkok) – Les forces de la junte du Myanmar ainsi que celles de l’Armée d’Arakan, un groupe armé de l’opposition, ont commis des exécutions extrajudiciaires de membres des ethnies Rohingya et Rakhine, et d’autres civils dans l’État de Rakhine, dans l’ouest du pays, au cours des derniers mois, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui ; ces forces ont…



