Le monde ne doit pas ignorer l’aggravation de la crise humanitaire en RDC, déclare la cheffe de l'OIM

Avec des niveaux records de déplacements internes, d'insécurité alimentaire aiguë et de violence basée sur le genre, une action urgente et concertée est nécessaire pour endiguer la détérioration de la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a averti la cheffe de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, à l'issue d'une visite de trois jours dans le pays.



