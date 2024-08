À quel moment une maladie est-elle considérée comme une menace mondiale ? Voici la réponse

par C Raina MacIntyre, Professor of Global Biosecurity, NHMRC L3 Research Fellow, Head, Biosecurity Program, Kirby Institute, UNSW Sydney

Obijiofor Aginam, Principal Visiting Fellow & Former Deputy Director, International Institute for Global Health (UNU-IIGH), United Nations University